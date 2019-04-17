Свечи, мягкие игрушки и цветы. Как семья готовится к 40 дням со смерти Началовой

Поклонники не забывают о своей любимице и молятся о ней

Юлия Началова умерла больше месяца назад. Скоро семье певицы предстоит пережить непростую дату - 40 дней со смерти артистки.

"Ее могила на 17-м участке Троекуровского кладбища утопает в цветах – поклонники идут и идут туда. Горят свечи, лежат мягкие игрушки, стоят фотографии улыбающейся певицы", - пишет "Дни.ру".

Поклонники не забывают о своей любимице и молятся о ней. Это, как считают верующие, должно помочь душе певицы найти покой. Важным моментом являются 40 дней после смерти. Это время считается наиболее тяжелыми для души человека.

На 40 день родные и близкие усопшего просят Всевышнего даровать ему рай, простив все прегрешения. Семье Юлии 24 апреля предстоит непростой поход в храм и посещение могилы Началовой.

"Все, конечно, соберутся на кладбище, посетят службу в храме, закажут молебен за упокой души, устроят поминальный обед", - пишет издание. По данным журналистов, только после соблюдения всех ритуалов и таинств родные Началовой начнут думать об эскизе памятника певице, планируется, что его установят к первой годовщине.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. У певицы осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище.