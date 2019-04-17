ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России повысят пособие по уходу за ребенком

14:55
  • среда
  • 17 апреля 2019

Выплаты за отпуск по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до трех лет могут увеличить

Реализация национальных проектов и государственных программ стала в среду главной темой на заседании Госдумы. Перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства выступил Дмитрий Медведев, сообщает "ТВ Центр".

Для развития социальной сферы на нацпроекты в ближайшие годы правительство выделит более двух с половиной триллионов рублей. Важный вопрос - преодоление бедности. Помощь нуждающимся будет оказана адресно, пообещал премьер. Начиная со следующего года, существенно вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. 80 процентов расходов в рамках нацпроекта "Демография" пойдут на пособия для детей, льготную ипотеку и создание мест в яслях.

"За все годы у нас не было такой масштабной системы мер. Практически на каждого ребенка выплачиваются деньги. С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов, с 2020 года критерий будет скорректирован до двух прожиточных минимумов", - рассказал Медведев.

Пошла речь и о проблемах бизнеса. Отвечая на вопросы депутатов после выступления, Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул, что количество обязательных требований к предпринимателям должно снизиться в разы. Избыточное и бессмысленное количество документов способно задавить деятельность предпринимателей, причем документы зачастую противоречат друг другу. Поэтому правительство решило прибегнуть к так называемой регуляторной гильотине.

Новости по теме
Роддом
Роддом
Дмитрий Медведев выступает в Госдуме Российской Федерации
Дмитрий Медведев выступает в Госдуме Российской Федерации
Роддом
Роддом
Дмитрий Медведев выступает в Госдуме Российской Федерации
Дмитрий Медведев выступает в Госдуме Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.