В России повысят пособие по уходу за ребенком

Выплаты за отпуск по уходу за детьми в возрасте от 1,5 до трех лет могут увеличить

Реализация национальных проектов и государственных программ стала в среду главной темой на заседании Госдумы. Перед депутатами с ежегодным отчетом о работе правительства выступил Дмитрий Медведев, сообщает "ТВ Центр".

Для развития социальной сферы на нацпроекты в ближайшие годы правительство выделит более двух с половиной триллионов рублей. Важный вопрос - преодоление бедности. Помощь нуждающимся будет оказана адресно, пообещал премьер. Начиная со следующего года, существенно вырастут пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет. 80 процентов расходов в рамках нацпроекта "Демография" пойдут на пособия для детей, льготную ипотеку и создание мест в яслях.

"За все годы у нас не было такой масштабной системы мер. Практически на каждого ребенка выплачиваются деньги. С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. Речь идет о ежемесячных выплатах семьям, чей доход не дотягивает до полутора прожиточных минимумов, с 2020 года критерий будет скорректирован до двух прожиточных минимумов", - рассказал Медведев.

Пошла речь и о проблемах бизнеса. Отвечая на вопросы депутатов после выступления, Дмитрий Медведев еще раз подчеркнул, что количество обязательных требований к предпринимателям должно снизиться в разы. Избыточное и бессмысленное количество документов способно задавить деятельность предпринимателей, причем документы зачастую противоречат друг другу. Поэтому правительство решило прибегнуть к так называемой регуляторной гильотине.