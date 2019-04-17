ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Уехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными

15:21
  • среда
  • 17 апреля 2019

По ее мнению, менталитет соотечественников изменить сложно

Еще одна знаменитость неприятно отозвалась о жителях России. Известная модель Виктория Боня рассказала о том, как побывала на дне рождения знаменитого бразильского футболиста Неймара. Там с ней произошел неприятный инцидент.

Обозвавшему россиян уродцами Панину посоветовали уйти
Панин назвал россиян злобными упырями
"Ну почему мы такие?!" Страдающий Серебряков ответил россиянам

Спортсмен, выступающий за "Пари Сен-Жермен" сам прислал ей приглашение. Празднование проходило в Париже. "Я стояла за стоечкой и общалась с общими друзьями. Какая-то русская девочка, видимо, увидела меня и сфотографировала. Потом слила информацию желтой прессе", - рассказала Боня в эфире "Русского радио".

В итоге, как отметила модель, СМИ написали, что она якобы "объедки ела". "Ну если канапе и фуа-гра – это объедки, то ладно", – подчеркнула россиянка.

Произошедшее натолкнуло ее на размышления о соотечественниках. Она пришла к выводу, что россияне "все вывернут наизнанку" и в любом случае будут "говорить про тебя небылицы", пишет "Дни.ру".

"Некоторые россияне чувствуют себя ущербными и пытаются выставить в нехорошем свете тебя", — сказала она. По словам звезды, в целом менталитет россиян "сложно изменить".

При этом себя модель такой не считает. По ее словам, жизнь в Европе сильно изменила ее. Теперь она стала теплее и толерантнее относиться к людям.

Виктория Боня не первая знаменитость, отрицательно отзывающаяся о россиянах. В этом хорошо преуспел актер Алексей Панин. В частности, он называл россиян дикарями. Артист уверен, что соотечественники ненавидят друг друга и всех вокруг себя.

Кроме того, бурную реакцию в России вызывают высказывания еще одного актера Алексея Серебрякова. Так, в конце февраля живущий в Канаде артист обвинил Москву в развязывании войн, а россиян упрекнул в демонстрации псевдопатриотизма.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Телеведущая Виктория Боня
Телеведущая Виктория Боня
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.