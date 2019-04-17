Уехавшая в Европу Боня назвала россиян ущербными

По ее мнению, менталитет соотечественников изменить сложно

Еще одна знаменитость неприятно отозвалась о жителях России. Известная модель Виктория Боня рассказала о том, как побывала на дне рождения знаменитого бразильского футболиста Неймара. Там с ней произошел неприятный инцидент.

Спортсмен, выступающий за "Пари Сен-Жермен" сам прислал ей приглашение. Празднование проходило в Париже. "Я стояла за стоечкой и общалась с общими друзьями. Какая-то русская девочка, видимо, увидела меня и сфотографировала. Потом слила информацию желтой прессе", - рассказала Боня в эфире "Русского радио".

В итоге, как отметила модель, СМИ написали, что она якобы "объедки ела". "Ну если канапе и фуа-гра – это объедки, то ладно", – подчеркнула россиянка.

Произошедшее натолкнуло ее на размышления о соотечественниках. Она пришла к выводу, что россияне "все вывернут наизнанку" и в любом случае будут "говорить про тебя небылицы", пишет "Дни.ру".

"Некоторые россияне чувствуют себя ущербными и пытаются выставить в нехорошем свете тебя", — сказала она. По словам звезды, в целом менталитет россиян "сложно изменить".

При этом себя модель такой не считает. По ее словам, жизнь в Европе сильно изменила ее. Теперь она стала теплее и толерантнее относиться к людям.

Виктория Боня не первая знаменитость, отрицательно отзывающаяся о россиянах. В этом хорошо преуспел актер Алексей Панин. В частности, он называл россиян дикарями. Артист уверен, что соотечественники ненавидят друг друга и всех вокруг себя.

Кроме того, бурную реакцию в России вызывают высказывания еще одного актера Алексея Серебрякова. Так, в конце февраля живущий в Канаде артист обвинил Москву в развязывании войн, а россиян упрекнул в демонстрации псевдопатриотизма.

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