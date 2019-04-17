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Какая погода ждет москвичей в выходные

15:29
  • среда
  • 17 апреля 2019

Ветер сменит направления

Синоптики рассказали о погоде, которая ждет жителей столичного региона в предстоящие выходные. В субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье будет тепло и солнечно.

По прогнозу центра погоды "Фобос", к выходным ветер сменит направление с северного на южное. Ночью температура воздуха составит 2-4 градуса тепла. В среду днем столбики термометров поднимутся до 13 градусов, а в воскресенье — до +16.

Однако до наступления выходных сохранится не самая комфортная погода, пишет РИА Новости. Будут дуть северные ветры. В четверг в Московском регионе могут пройти небольшие дожди, а температура воздуха не поднимется выше +10.

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