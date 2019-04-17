В Сеть слили номер телефона Порошенко

Актуальный номер опубликовали хакеры в Telegram

Хакеры опубликовали актуальный номер телефона действующего президента Украины Петра Порошенко. Информацией неизвестные поделились в Telegram-канале "Разведчик".

Авторы сообщения в мессенджере утверждают, что до украинского лидера можно дозвониться по номеру +380 67 555 9555. Журналисты URA.RU попытались связаться с украинским лидером, однако на момент публикации номер был отключен.

Ранее в общем доступе оказались личные номера телефонов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, украинского олигарха Игоря Коломойского и гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко. Всю информацию слил лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. За пост главы государства будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Дебаты кандидатов пройдут в пятницу в 19 часов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Пока сайт, на котором можно забронировать билеты на мероприятие, не справляется с потоком людей.

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