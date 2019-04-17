Пытался придушить: Пак рассказал о нападении Кокорина и Мамаева

Пострадавший опроверг информацию о примирении с футболистами

Чиновник Минпромторга России Денис Пак, который пострадал во время потасовки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в кафе в октябре 2018 года, пришел в Пресненский суд. По делу он проходит как потерпевший.

По его словам, в тот день он приехал в "Кофеманию" на деловую встречу в 8:55. Сев за столик он увидел, что напротив него сидит шумная компания примерно из 10 человек. Чиновник добавил, что компания вела себя шумно и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, она явно проявляла неуважение к обществу при том, что кафе было полное.

По словам Пака, он открыл ноутбук и решил поработать. Тут он услышал выкрики "гангнам стайл", но поначалу решил, что фраза не обращена к нему. "Потом я услышал фразу про ноутбук и начал думать, что это ко мне обращено. Я азиатской внешности, песня исполняется азиатским певцом (PSY, - прим. ред.), выкрики были в издевательском тоне. Подумал, что моя внешность не устраивает компанию", - приводит его слова "Чемпионат.com".

По его словам, эти действия сопровождались нецензурными выражениями, а его называли китайцем и требовали, чтобы он "ехал в свой Китай и делал замечания там". "Я довольно в корректной форме сказал им, что они ведут себя по-хамски и неуважительно по отношению к людям, которые находятся в кафе", - сказал Пак в суде.

После этого к нему подошел Кирилл Кокорин - брат Александра. Сам футболист "Зенита" также встал и дошел до чиновника. Спортсмен взял стул, который находился за столиком Пака. "Он целился мне в голову, желая нанести вред здоровью. Я подставил руку, поэтому удар пришёлся как по руке, так и по голове", —заявил чиновник Минпромторга.

При этом Кокорину-старшему, как утверждает пострадавший, было весело. По его словам, футболиста "забавляло, что они напали на одного человека". Тут к столику подошел коллега чиновника Сергей Гайсин – один из тех, с кем была запланирована встреча.

"Каким-то образом он пытался оттеснить людей, которые на меня нападали. Ему тоже досталось – в лицо. Он не проявлял никакой агрессии, только пытался успокоить компанию. Господин Протасовицкий схватил его за шею и пытался его придушить", — добавил Пак.

По словам чиновника, никакого примирения в кафе не было. При этом он отметил, что не будет настаивать на определенном наказании виновных. Решение он оставит на усмотрение суда. Кроме того, он не станет заявлять исковые требования к подсудимым.

Павла Мамаева, Александра Кокорина, его брата Кирилла и их товарища – детского тренера Александра Протасовицкого, - обвиняют в нападении на трех человек. От их рук пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, глава департамента Минпромторга Денис Пак, а также гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Инциденты произошли 8 октября прошлого года. Футболисты и еще двое фигурантов дела находятся в СИЗО примерно полгода. Им продлили срок содержания под стражей до 25 сентября. Ранее в апреле Мамаев и Кокорин частично признали свою вину.

Между тем, одним из свидетелей в ходе рассмотрения дела стал общий друг футболистов Карен Григорян. Он утверждает, что Пак и Кокорин якобы помирились и пожали друг другу руки перед уходом из кафе, в котором произошел конфликт. По его словам, Александр подошел к чиновнику за примирением первый. Обе стороны якобы признали, что были не правы.

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