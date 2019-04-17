Эксперт: Покойная Началова стала наркотиком для россиян

Врач объяснил, почему некоторые люди до сих пор не могут отойти от смерти певицы

Со дня смерти певицы и актрисы Юлии Началовой прошел месяц, однако многие россияне до сих пор не сняли траурные одежды. По артистке скорбят не только ее давние фанаты, но и люди, которые впервые услышали о Началовой только после ее трагической смерти. Психиатр Андрей Шмилович объяснил ТВЦ.RU, почему некоторые люди восприняли кончину певицы так близко к сердцу.

Интернет-пользователи не перестают оплакивать Юлию Началову. "Господи, как же не хочется верить, что нет Юлии", "Ровно месяц я со слезами на глазах", "Целый день она снова не выходит из моей головы", "Мое каждое утро начиналось с песен Юлии", - такие трогательные, а порой и отчаянные комментарии можно увидеть в Instagram Анны Исаевой, которая была пиар-директором и близкой подругой Началовой.

"Я думала, что у меня у одной замкнуло на одной ноте - Началова, Началова... Просыпаюсь и засыпаю с мыслями о Началовой, о Вере, о родителях. Слушаю ее песни, как никогда не слушала. Сегодня за праздничным столом меня поздравляли с ДР, а у меня ком в горле и слезы в глазах. Я уже боюсь, что я умом тронулась. Не пойму только почему? Я ведь Юлю не знала лично", - вопрошает поклонница певицы.

На этот вопрос ответил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович. По его словам, речь идет о феномене сверхценных увлечений, которые иногда трансформируются в аддикции, то есть в зависимости.

"В своей практической деятельности я сталкивался с такими явлениями. Это один из вариантов нехимической аддикции, когда человек вступает в созависимые отношения с лицом, дистанцированным от него. У человека включается бурная фантазия, которая порождает разного рода истории и события, которые якобы когда-то происходили. Иногда это достигает уровня эротомании, когда человек становится убежден в том, что в него влюблен субъект вожделения. После смерти субъекта зависимости происходит такая жизнь после жизни, когда человек реактивно продолжает внутренне вести диалоги с фантомом этого человеком", - объяснил психиатр ТВЦ.RU.

По словам Андрея Шмиловича, расставание с субъектом зависимости такие люди переживают, как похмелье или ломку. Выходит, что для людей, которые сильно тоскуют по Юлии Началавой, певица была своего рода наркотиком.

"Я абсолютно убежден, что подобный феномен может происходить и у здоровых людей, - отметил психолог. - Каждый здоровый человек, являющийся поклонником творчества певицы, актера или художника, просто скорбит. И скорбь его может быть тяжелой. Горе утраты может быть длительным. Он переживает это, как утрату близкого человека. В этой ситуации должно пройти время, чтобы раны затянулись и внимание потихонечку переключилось".

Гражданам, которых тяготит такое тревожное состояние, Шмилович рекомендовал обратиться к психологу. Специалист быстро поймет, является ли состояние пациента нормой или болезнью. В последнем случае человек нуждается в помощи психиатра.

Напомним, 39-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от заражения крови и сердечной недостаточности. Незадолго до того артистке ампутировали ногу из-за гангрены. Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.