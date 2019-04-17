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В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник

16:01
  • среда
  • 17 апреля 2019

Сергей Собянин рассказал о предстоящем ремонте столичных поликлиник

Мэр столицы Сергей Собянин принял участие в круглом столе по теме "Новые стандарты современной московской поликлиники и меры по повышению доступности первичной помощи во взрослых поликлиниках". Глава города назвал одной из главных задач улучшение материальной базы поликлиник, сообщает ТВЦ.Ru.

"Значительная часть - в хорошем состоянии. Но полная ревизия, которую мы провели, говорит о том, что треть из них нуждается в комплексном ремонте. Задача очень сложная, потому что нам нужно это делать, не прекращая прием пациентов. К этому нужно максимально хорошо подготовиться, выработать четкие технические задания, хорошие добротные проекты, максимально сжать время ремонта, сделать его в максимально короткий срок и максимально качественно" – подчеркнул он.

По словам Собянина, такая работа будет проведена в рамках приведения поликлиник столицы к новому стандарту. Мэр отметил, что "москвичи должны видеть, что работа по улучшению амбулаторного звена, поликлинического обслуживания очень активно развивается и активно двигается".

"Часть оборудования надо докупить до нового стандарта, чтобы этому стандарту соответствовали и филиальная сеть, и головные клиники. Это масштабная задача на три-четыре года", - добавил глава города.

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