"Не хочу его унижать, но...": Порошенко рассказал, чем опасен Зеленский

Президент Украины заявил, что уважает своего соперника на выборах, но считает слабым

Петр Порошенко заявил, что уважает Владимира Зеленского как творческую личность, но его избрание президентом опасно для Украины. Об этом действующий глава государства заявил в среду, рассказывая о своих планах после избрания.

Порошенко выразил сожаление, что на встрече с экспертами не было его оппонента, хотя Зеленского и приглашали.

"Речь не идет о том, что я хочу его обидеть или не дай бог унизить. Но есть угроза слабости, некомпетентности и просто опасности для государства", - заявил президент Украины.

Выборы президента Украины прошли 31 марта. Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали больше всего голосов, потому примут участие во втором туре голосования. Он пройдет 21 апреля. По последним данным, Зеленский наберет на выборах около 60% голосов, в то время как Порошенко — лишь 25%.