Жена Быкова о тяжелом состоянии писателя: "Жду вердикта медиков"

Перед госпитализацией Дмитрий Быков прочитал лекцию о Христе

Жена писателя Дмитрия Быкова прокомментировала его состояние. Ирина Лукьянова сообщила, что самочувствие её супруга крайне тяжелое.

"Он в больнице, состояние тяжелое, в коме. Врачи делают все возможное. Сама я в Уфе, в больнице, жду вердикта медиков", - рассказала она "Московскому комсомольцу", добавив, что пока врачи не рекомендуют перевозить его в московское учреждение.

Издание Znak приводит другие подробности госпитализации Быкова. Писатель накануне чувствовал себя хорошо и прочитал в Екатеринбурге лекцию о последних днях Иисуса Христа в книгах и кинематографе. Кроме того, стало известно, что одним из последних Быкова в Екатеринбурге видел бывший мэр города Евгений Ройзман.

Быкову стало плохо во время перелета из Екатеринбурга в Уфу. По данным источников, бортпроводники в самолете поначалу не поняли, что происходит с известным пассажиром и решили, что он пьян. Писателя госпитализировали в отделение нейрореанимации, где он впал в кому. У Быкова подозревают инсульт, однако диагноз пока не подтверждён.