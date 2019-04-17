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Засушливый конец апреля станет прелюдией к теплому лету

16:50
  • среда
  • 17 апреля 2019

Роман Вильфанд обнадежил россиян

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал теплое лето. По его прогнозу, сухая погода установится уже в конце апреля. 

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"По нашим прогнозам, не ожидается холодное лето. [Температура] будет около и выше нормы", - заявил руководитель Гидрометцентра.   

Роман Вильфанд также дал более краткосрочный прогноз. В конце апреля, как полагает синоптик, на европейской части российской территории установится сухая погода, которую будет определять мощный антициклон. Он напомнил, что пока в апреле выпало всего около 20% осадков. "Апрель, вероятно, будет засушливым", - цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее сообщалось, что в четверг, 18 апреля, в столичном регионе ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха составит 10 градусов тепла. В субботу, 20 апреля, столбики термометров покажут 12 градусов выше ноля, а в воскресенье - от 10 до 15 градусов. В понедельник может потеплеть до 17 градусов. 

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