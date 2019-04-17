Путин опроверг встречу с Порошенко в Нормандии

По словам президента, в его графике такой встречи нет

Владимир Путин прокомментировал слова Петра Порошенко о его участии в саммите "нормандской" четверки в июне. Ранее украинский президент заявил, что российского лидера могут пригласить на празднование высадки войск антигитлеровской коалиции в Нормандии.

По словам Путина, ему ничего не известно об этом. В графике президента такой поездки нет. Ранее то же самое говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"С нами этого никто не обсуждал", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Кремле. Его слова приводят РИА Новости.

Накануне Петр Порошенко заявил, что лидеры России, Франции, Германии и Украины могут встретиться на полях торжественных мероприятий. По его словам Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель при согласии Дональда Трампа могут пригласить в Нормандию Владимира Путина.

"Мы соберемся вчетвером, и у нас есть четкая программа, что мы сделаем, чтобы, наконец, на многострадальную землю Украины пришел мир. Нам нужен настоящий мир, нам нужна настоящая деоккупация всех территорий", - заявил Порошенко.