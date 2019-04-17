"Нервным не смотреть": Галкин показал психоделичное видео с Пугачевой

Примадонну застали за интересным занятием с детьми

Максим Галкин поделился в Instagram семейным видео, на котором его семья – дети Елизавета и Гарри вместе с супругой Аллой Пугачевой - исполнила музыкальную интерпретацию Эдварда Грига.

"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть", - предупредил артист. Подписчики Галкина остались в восторге от увиденного.

- Громко, шумно и весело! Не хватает четвертого для квартета!

- Аплодисменты, причём прямо овации!!! Концерт просто отпад.

- Все так гармонично, и самое главное дети так счастливы рядом с родным человеком мамой.

В понедельник Алла Пугачева отметила 70 лет. В честь юбилея многие из окружения певицы делились подробностями жизни певицы. Примадонна позже раскритиковала СМИ за обсуждение ее личной жизни. Она назвала "враньем" и "вымыслом" заявления о ее прошлом.