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Нотр-Дам начал ходить ходуном

17:40
  • среда
  • 17 апреля 2019

Специалисты укрепляют подвижную часть собора

Представитель службы пожарной охраны Парижа Габриэль Плюс не исключил вероятности частичного обрушения северного и южного порталов собора Нотр-Дам-де-Пари. 

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Габриэль Плюс рассказал, что специалисты укрепляют верхнюю часть портала северного трансепта. Трансептом называют поперечный неф крестообразного здания, он пересекает основной неф под прямым углом. "Ее [верхней части] подвижность вызвана тем, что трансепт более не удерживает деревянная крыша, которая сгорела во время пожара", - цитирует Плюса ТАСС со ссылкой на телеканал Бэ-эф-эм. 

Как сказал представитель пожарной охраны, по той же причине может обрушиться и южный портал собора Парижской Богоматери. По его словам, сейчас здание стоит в основном благодаря северной и южной колокольням, которые не пострадали при пожаре. 

На месте происшествия постоянно дежурят 60 пожарных, которые особенно пристально следят за бывшими очагами пламени. Габриэль Плюс также сообщил, что специалистам предстоит не только укрепить все структуры собора, но и провести трудные работы по демонтажу многотонных металлических лесов. 

Ранее сообщалось, что причиной пожара в парижском соборе, который находился на реконструкции, стала некая проблема с электрикой.

Напомним, Нотр-Дам загорелся 15 апреля. За несколько часов огонь, вспыхнувший на верхних ярусах здания, уничтожил шпиль, крышу и внутреннее убранство собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить символ сраны за пять лет. 

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