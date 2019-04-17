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Вопреки традициям Меган Маркл ищет для первенца "усатого няня" из США

18:11
  • среда
  • 17 апреля 2019

Герцогиня-бунтарка планирует нарушить очередное королевское правило

Герцогиня Меган Маркл и ее супруг принц Гарри начали поиск няни для своего первенца. На работу могут взять гражданина США, также пара не против того, чтобы их малыша воспитывал мужчина.

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"Меган четко дала понять, что предпочитает американку британке, и хочет, чтобы она чувствовала себя частью семьи, а не просто работником в униформе", - рассказал собеседник The Mirror.

По традиции за детьми монарших особ присматривают выпускницы колледжа Норланд. Известно, что няне ребенка Маркл и принца Гарри будут платить до 70 тысяч фунтов (5,8 миллиона рублей) в год в зависимости от опыта. Успешный кандидат будет жить в коттедже Фрогмор - резиденции пары - и получит доступ к автомобилю принца.

Ранее британские СМИ сообщили, что Маркл собирается нарушить практически все традиции деторождения в королевской семье, сложившиеся за последние десятилетия. В частности, герцогиня хочет отказаться от традиции показывать ребенка сразу после родов. Также она выразила желание рожать дома и наотрез отказалась рожать там, где традиционно проходили роды членов королевской семьи.

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