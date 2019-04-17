Вопреки традициям Меган Маркл ищет для первенца "усатого няня" из США

Герцогиня-бунтарка планирует нарушить очередное королевское правило

Герцогиня Меган Маркл и ее супруг принц Гарри начали поиск няни для своего первенца. На работу могут взять гражданина США, также пара не против того, чтобы их малыша воспитывал мужчина.

"Меган четко дала понять, что предпочитает американку британке, и хочет, чтобы она чувствовала себя частью семьи, а не просто работником в униформе", - рассказал собеседник The Mirror.

По традиции за детьми монарших особ присматривают выпускницы колледжа Норланд. Известно, что няне ребенка Маркл и принца Гарри будут платить до 70 тысяч фунтов (5,8 миллиона рублей) в год в зависимости от опыта. Успешный кандидат будет жить в коттедже Фрогмор - резиденции пары - и получит доступ к автомобилю принца.

Ранее британские СМИ сообщили, что Маркл собирается нарушить практически все традиции деторождения в королевской семье, сложившиеся за последние десятилетия. В частности, герцогиня хочет отказаться от традиции показывать ребенка сразу после родов. Также она выразила желание рожать дома и наотрез отказалась рожать там, где традиционно проходили роды членов королевской семьи.