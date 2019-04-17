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Чемпион России по хоккею избил девушку в ходе дорожного конфликта

18:17
  • среда
  • 17 апреля 2019

Разъяренный Дмитрий Обухов попал на видео

Полиция начала проверку по факту нападения бывшего хоккеиста казанского "Ак Барса" Дмитрия Обухова на девушку во время дорожного инцидента. 

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Как стало известно 17 апреля, происшествие случилось 12 апреля на улице Дзержинского в Казани. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель иномарки преградил дорогу автомобилю Mercedes, за рулем которого, как пишут СМИ, находился 35-летний Дмитрий Обухов. 

После словесной перепалки разъяренный мужчина подошел к девушке, которая стала виновницей затора на дороге, и ударил ее. Не успел он вернуться к своей машине, как пострадавшая открыла дверь своего авто и что-то крикнула. После этого гражданин снова набросился на хозяйку иномарки. 

Героиня видеоролика рассказала "Бизнес Online", что она не смогла проехать во внутренний двор здания. Она остановилась на дороге, чтобы позвонить охраннику и проехать через другие ворота. "В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой", - вспомнила она. 

Девушка попыталась успокоить хоккеиста. "Что ты творишь", - прокричала она ему. Это еще больше разозлило спортсмена. 

Жительница Казани получила ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Кроме того, есть подозрения на сотрясение мозга. 

Обухов отказался комментировать инцидент. 

Отметим, что спортсмен играл за "Ак Барс" с 2005 по 2018 годы. Он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина. 

В 2011 году Обухова обвинили в изнасиловании, однако следователи не смогли доказать его вину, после чего уголовное дело закрыли. 

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