Чемпион России по хоккею избил девушку в ходе дорожного конфликта

Разъяренный Дмитрий Обухов попал на видео

Полиция начала проверку по факту нападения бывшего хоккеиста казанского "Ак Барса" Дмитрия Обухова на девушку во время дорожного инцидента.

Как стало известно 17 апреля, происшествие случилось 12 апреля на улице Дзержинского в Казани. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель иномарки преградил дорогу автомобилю Mercedes, за рулем которого, как пишут СМИ, находился 35-летний Дмитрий Обухов.

После словесной перепалки разъяренный мужчина подошел к девушке, которая стала виновницей затора на дороге, и ударил ее. Не успел он вернуться к своей машине, как пострадавшая открыла дверь своего авто и что-то крикнула. После этого гражданин снова набросился на хозяйку иномарки.

Героиня видеоролика рассказала "Бизнес Online", что она не смогла проехать во внутренний двор здания. Она остановилась на дороге, чтобы позвонить охраннику и проехать через другие ворота. "В это время подбежал Обухов и стал лупить по боковому стеклу, что-то кричать, оскорблять, называть овцой", - вспомнила она.

Девушка попыталась успокоить хоккеиста. "Что ты творишь", - прокричала она ему. Это еще больше разозлило спортсмена.

Жительница Казани получила ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы. Кроме того, есть подозрения на сотрясение мозга.

Обухов отказался комментировать инцидент.

Отметим, что спортсмен играл за "Ак Барс" с 2005 по 2018 годы. Он стал чемпионом России и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

В 2011 году Обухова обвинили в изнасиловании, однако следователи не смогли доказать его вину, после чего уголовное дело закрыли.