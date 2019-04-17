На станции "Карачарово" открылись новые платформы

Они расположены ближе к станции "Нижегородская"

На станции Карачарово открыли для удобства пассажиров новые платформы, которые расположены гораздо ближе к станции МЦК "Нижегородская". А в скором времени здесь будет создан крупный транспортно-пересадочный узел.

На трех новых платформах зонной станции Карачарово на Горьковском направлении железной дороги организовано рабочее движение. Благодаря им остановка пригородных электричек стала на целых полкилометра ближе к станции МЦК. Теперь у пассажиров путь из пригорода в центр столицы стал быстрее - он занимает, как минимум, в три раза меньше времени и комфортнее. Открытие новых платформ - важный этап создания крупнейшего транспортно-пересадочного узла.

"Для строителей, для инженеров - это такой градостроительный вызов. Основная часть работ проходит под землей. Под землей 27 тысяч квадратных метров - это восемь пятиэтажных домов средних - построено площадей", - заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Новые платформы, тоннели, система автоматического управления поездами - все это создано "Группой компаний 1520".

"Стратегия нашей компании - выполнение комплексных проектов любой сложности. С целью улучшения нашей компетенции в тематике железнодорожная автоматика и телемеханика мы приобрели компанию Бомбардье, а для развития тематики мосты и туннели - Мостотряд-47" – говорит заместитель генерального директора "Группы компаний 1520" Владимир Голубев.

"Когда будет завершен весь комплекс работ - будет реализован принцип "сухие ноги". То есть пассажиры прибывшие из области или также в границах города по Горьковскому направлению могут перейти не выходя на улицу в метрополитен или на станцию метро Нижегородская Московского центрального кольца", - объясняет генеральный директор "ФСК Мостоотряд-47" Олег Пирогов.

Станция Карачарово - начальная и конечная точка маршрута для ряда пригородных поездов. Это - серьезно снижает нагрузку на Курский вокзал.

Юлия Степина, Михаил Федоров, "ТВ Центр", Москва.