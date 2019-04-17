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Экс-президент Перу умер после попытки избежать ареста

18:14
  • среда
  • 17 апреля 2019

Его подозревали в получении крупной взятки

Бывший президент Перу Алан Гарсия скончался после попытки самоубийства. Об этом сообщают местные СМИ.

Гарсия умер в больнице, куда был доставлен в среду днем. Ранее суд вынес решение заключить бывшего президента под арест сроком на 10 дней. Когда сотрудники правоохранительных органов пришли в его дом в одном из районов Лимы, Гарсиа попытался покончить жизнь самоубийством, пишет ТАСС.

Алан Гарсия был президентом Перу с 1985 по 1990 и с 2006 по 2011 годы. Его подозревают в получении взяток от бразильской компании Odebrecht в размере 100 тысяч долларов. Эта компания давала взятки чиновникам по всей Латинской Америке за получение выгодных государственных контрактов.

В конце ноября Гарсия попытался спрятаться в посольстве Уругвая, однако страна отказала ему в политическом убежище.

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