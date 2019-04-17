ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У самолета Boeing во "Внуково" вспыхнул двигатель

18:41
  • среда
  • 17 апреля 2019

Пассажирский самолет не смог вылететь из Москвы

В московском аэропорту "Внуково" произошло ЧП с самолетом авиакомпании UТair. Борт не смог вылететь из столицы после того, как при запуске двигателя произошла вспышка топлива.

"При запуске турбинных двигателей у самолета произошел выплеск топлива в левом движке с последовавшей вспышкой. Горение за ним не последовало", - рассказал собеседник "Интерфакса". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В свою очередь, АГН "Москва" сообщило о выбросе пламени из двигателя. Судя по сообщениям СМИ, на борту началась паника: несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло.

В авиакомпании уточнили, что рейс Москва - Махачкала выполнят на другом самолете. При этом представители UTair указали, что ситуация штатная, а самолет полностью исправен. Предварительно, выброс пламени спровоцировал "срыв потока воздуха".

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Самолеты авиакомпании Utair
Самолеты авиакомпании Utair
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.