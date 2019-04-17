У самолета Boeing во "Внуково" вспыхнул двигатель

Пассажирский самолет не смог вылететь из Москвы

В московском аэропорту "Внуково" произошло ЧП с самолетом авиакомпании UТair. Борт не смог вылететь из столицы после того, как при запуске двигателя произошла вспышка топлива.

"При запуске турбинных двигателей у самолета произошел выплеск топлива в левом движке с последовавшей вспышкой. Горение за ним не последовало", - рассказал собеседник "Интерфакса". Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В свою очередь, АГН "Москва" сообщило о выбросе пламени из двигателя. Судя по сообщениям СМИ, на борту началась паника: несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло.

В авиакомпании уточнили, что рейс Москва - Махачкала выполнят на другом самолете. При этом представители UTair указали, что ситуация штатная, а самолет полностью исправен. Предварительно, выброс пламени спровоцировал "срыв потока воздуха".

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