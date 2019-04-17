"Организм на грани": врачи оценили состояние Быкова

Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, в медикаментозную кому

Врачи отказались от идеи перевести писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву. Как подтвердил главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов, Быков находится в медикаментозной коме.

"Переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое", - сообщил Молчанов, не уточнив диагноз.

Ранее сообщалось, что Быков госпитализирован с подозрением на инсульт, однако эта информация не подтвердилась. В числе возможных причин также называли гипергликемический криз - острое состояние при сахарном диабете.

"Человек в коме - это не очень хорошее состояние, говорит о том, что организм на грани", - прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" руководитель клиники нейрохирургии НИИ Склифосовского Андрей Гринь.

16 апреля Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в одну из больниц Уфы, куда он прилетел, чтобы выступить с лекцией. Писателю стало плохо в самолете, бортпроводники поначалу не поняли, что происходит с известным пассажиром и решили, что Быков пьян.