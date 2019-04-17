ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Организм на грани": врачи оценили состояние Быкова

19:07
  • среда
  • 17 апреля 2019

Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, в медикаментозную кому

Врачи отказались от идеи перевести писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву. Как подтвердил главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов, Быков находится в медикаментозной коме.

Жена Быкова о тяжелом состоянии писателя: "Жду вердикта медиков"
Решили, что он пьян: подробности госпитализации писателя Быкова
Писатель Дмитрий Быков впал в кому после инсульта

"Переводить в Москву Дмитрия Быкова не будем, он сейчас на искусственном дыхании в медикаментозной коме. Состояние его оценивается как тяжелое", - сообщил Молчанов, не уточнив диагноз.

Ранее сообщалось, что Быков госпитализирован с подозрением на инсульт, однако эта информация не подтвердилась. В числе возможных причин также называли гипергликемический криз - острое состояние при сахарном диабете.

"Человек в коме - это не очень хорошее состояние, говорит о том, что организм на грани", - прокомментировал в беседе с "Московским комсомольцем" руководитель клиники нейрохирургии НИИ Склифосовского Андрей Гринь.

16 апреля Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в одну из больниц Уфы, куда он прилетел, чтобы выступить с лекцией. Писателю стало плохо в самолете, бортпроводники поначалу не поняли, что происходит с известным пассажиром и решили, что Быков пьян.

Главное сегодня
Писатель Дмитрий Быков
Писатель Дмитрий Быков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.