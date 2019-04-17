В Госдуме развернулась жаркая дискуссия после отчета Медведева

Премьер-министр в ходе выступления перед депутатами назвал проблемы россиян

О реализации национальных проектов и целей развития, поставленных президентом, рассказал в среду в Госдуме Дмитрий Медведев. Глава кабинета министров выступил перед депутатами с традиционным отчетом правительства и сообщил о результатах работы за 2018 год, а также о ближайших планах. Борьба с бедностью, поддержка многодетных семей и пенсионеров, вопросы экологии, здравоохранения и образования стали главными темами.

Премьер-министр по Конституции обязан как минимум раз в год представлять в Госдуме подробный отчет о деятельности правительства, отмечает "ТВ Центр". Итоги работы Дмитрий Медведев оценил позитивно - в бюджете страны доходы снова превышают расходы. Валовый продукт вырос более чем на 2%. Темпы роста экономики стали максимальными с 2012 года.

"Мы научились двигаться вперёд в крайне неблагоприятных внешних условиях. Я имею в виду нестабильность цен на нефть, торговые войны. Замедление глобальной экономики, ну и, конечно, санкции. Всё это, конечно, осложняет нам выполнение планов, но, с другой стороны, такие экстремальные условия – хороший, хотя и жёсткий стимул работать эффективнее", - уверен Медведев.

Сильная экономика - одно из условий роста уровня жизни. Уровень бедности все еще остается острой социальной темой.

"Сегодня в России почти 19 миллионов человек, которые бедны. Это означает, что 19 миллионов человек живут так, как жить не должны. При этом бедность, конечно, тоже разная, её причины у каждого свои, в каждом конкретном случае нужно разбираться отдельно, искать свои методы работы и смотреть ещё и на расходы семьи, а не только на доходы, как мы подчас это делаем. И тогда поддержка от государства будет по-настоящему адресной, а именно такая поддержка и нужна", - сообщил премьер-министр.

Первые результаты есть - за год количество бедных людей сократилось на 400 тысяч человек. Следующий шаг - размер пенсии у любого пенсионера должен превысить прожиточной минимум. И, конечно, молодые семьи с детьми должны быть выведены из зоны риска.

"За все годы у нас не было такой масштабной системы мер – практически на каждого ребёнка выплачиваются деньги. С прошлого года мы поддерживаем нуждающихся родителей при рождении первенца. С 2020 года будет скорректирован критерий назначения этих выплат до двух прожиточных минимумов", - заявил председатель правительства.

За три года правительство обещает полностью решить проблему с нехваткой мест в яслях, как это было с детскими садами. Но на ребенка в возрасте от полутора до трех лет государство до сих пор платит смешную сумму, которая не поднималась с середины 90-х.

"Каких решений ждать от правительства с тем, чтобы размер компенсационной выплаты все-таки не был 50 рублей в месяц", - поинтересовалась депутат Госдумы Ольга Окунева.

"Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это, начиная со следующего года. Чтобы это была достаточно весомая добавка в семейный бюджет. В ближайшее время эти предложения будут подготовлены", - пообещал Медведев.

Зал встретил такой ответ аплодисментами, правда, хлопали не все. Левые ряды, занятые партией КПРФ, премьера не поддержали.

"Коллеги, решение замечательное. Почему левые не поддерживают. Это то, чего мы ждали 25 лет. Коммунизм сколько строили, не построили. А здесь решение есть, поэтому давайте быть более объективными", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Оппозиция традиционно выступила с критикой работы правительства. "Плюс 2% НДС, вздули цены на продовольствие от 10 до 30%. Плюс 15% - цены на бензин. Плюс 10 - на ЖКХ. Плюс пять лет пенсии. Плюс мусорное ведро очень дорогое. И плюс отказ детям войны - поддержать в это суровое время", - прокомментировал выступление премьера лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"С одной стороны, в аптеки заходишь - огромное количество самых разных лекарств, но в тоже время цены растут. Примерно на 10% каждый год растут. Но больше всего смущает, что пропадают жизненно необходимые лекарства, в том числе когда идет замена импортного лекарства на наш отечественный аналог", - обратил внимание лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Лидер партии ЛДПР тоже критиковал власть. Правда, начал Владимир Жириновский еще с коммунистов и в итоге оценил развитие страны на протяжении века.

"Итог всей работы за 102 года. Покажите хронику и увидите везде хмурые лица, и при Ленине, и при Сталине, и при Брежневе, и сейчас. Везде. И хмурые лица министров, и хмурые лица - вчера Совет безопасности. Вот пока хмурые лица, значит, дела идут не так хорошо. И одна у нас надежда, на ЛДПР", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Премьер старался подробно отвечать на все вопросы. Например, цены на бензин сейчас находятся под пристальным контролем правительства, а значит резкого роста не будет. Пообещал Медведев разобраться с нехваткой жизненно необходимых лекарств, на решение проблем обманутых дольщиков в этом году будет направлено восемь миллиардов рублей, в селах перестанут укрупнять школы – наоборот, правительство пойдет по пути строительства новых малокомплектных школ. По сути все это часть масштабной работы по реализации 12 национальных проектов, определенных президентом, которые Медведев назвал чертежом будущей России.

"Это колоссальный толчок к развитию нашей страны. Наша задача в том, чтобы это исполнить. Здесь все правы, когда говорят: "Это движется медленно, здесь деньги не дошли". Мы это слышим. Но очевидно, что это и есть развитие России. Это квинтэссенция развития нашей страны", - сказал Медведев.

Во многом это развитие зависит от бизнеса, который должен почувствовать свободу. Правительство уже идет по пути упрощения законодательства - некоторые предложения вносились сразу, во время сегодняшней работы Госдумы. Например, "в чувства" пообещали привести 44-й закон о госзакупках, по которому бюджетные деньги, бывает, зависают в воздухе. Еще одно предложение коснулось дачных участков миллионов россиян.

Ещё накануне отчета председателя правительства в Госдуме депутаты предложили продлить сроки действия дачной амнистии. Дмитрий Медведев инициативу поддержал. Упрощённая форма оформления загородного имущества будет действовать до весны 2020 года.

Пётр Вершинин. Марк Новогрудский. Егор Миронов. Дмитрий Шаракин. "ТВ Центр". Москва.

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