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Собянин рассказал о новом столичном стандарте комфорта поликлиник

19:48
  • среда
  • 17 апреля 2019

В Москве будет создан новый стандарт комфорта для городских поликлиник

В Москве внедряют новый стандарт комфорта поликлиник. Одним из первых подобных медучреждений должна стать поликлиника в столичном районе Замоскворечье. Пятиэтажное здание возводят на месте старой инфекционной больницы, которая находилась в аварийном состоянии.  Ход работ в среду осмотрел мэр Москвы. Позже Сергей Собянин встретился с главврачами столичных поликлиник и обсудил с ними новые стандарты оказания медпомощи в мегаполисе.

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Представить, как будут выглядеть кабинеты или регистратура, пока сложно. Внутри сейчас хозяйничают не врачи и медсестры, а строители. Одно бесспорно - эта поликлиника станет уникальной.

Первая поликлиника, построенная по новым московским стандартам. Объект находится в высокой степени готовности. Работы ведутся практически круглосуточно.

В этой поликлинике внедряется стандарт комфорта нового поколения - московский стандарт плюс. Современный дизайн и облик - далеко не единственное отличие. Раньше на этом месте была  инфекционная клиника - построили ее еще до войны. Здание находилось в аварийном состоянии и полностью устарело. В новой поликлинике появятся сразу несколько отделений - среди них реабилитация, функциональная диагностика и зал лечебной физкультуры. В одном здании смогут лечиться сразу несколько поколений.

"Она сразу вмещает в себя два блока: детскую поликлинику и взрослую поликлинику. Значительно улучшит медицинское обслуживание 50 тысяч жителей Замоскворечья. Это реальное качественное улучшение амбулаторного обслуживания", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Стандарт новой московской поликлиники в правительстве разработали несколько лет назад. Проект активно обсуждался с москвичами. Уже удалось достичь многого. Останавливаться сейчас было бы неправильно, подчеркнул мэр. О возможности улучшения амбулаторного обслуживания говорили на совещании с главными врачами московских клиник.

"В некоторых поликлиниках все сделано почти идеально. Есть набор специалистов, которые пользуются наибольшим спросом в каждом филиале, а в некоторых филиалах их нет. И вот этот разброс необходимо устранить. Сделать стандартным набор врачей в каждом филиале и в каждой головной поликлинике", - сообщил Собянин.

После масштабной ревизии всех поликлиник выяснилось, что примерно треть нуждается в комплексном ремонте. Кое-где придется изменить логистику движения пациентов. Сделают это с учетом комфорта и эргономичности. Чтобы не гонять людей по всем этажам, кабинеты частого посещения разместят внизу. Продолжат развивать и информатизацию здравоохранения. Доработают систему медицинских электронных карт с возможностью загружать туда результаты анализов и лабораторных исследований. Заботятся не только о пациентах, но и о врачах. В каждом кабинете должна быть комфортная мебель, а в каждой поликлинике - специальная комната отдыха.

"Я надеюсь, что в основном мы выйдем на новый уровень в течение ближайших трех-пяти лет. Москвичи должны видеть, что работа по улучшению амбулаторного звена поликлинического обслуживания очень активно развивается и активно двигается", - сказал мэр Москвы.

Поменяют и оборудование. Оснащенность всех московских клиник должна быть на самом высоком уровне, подчеркивает мэр.

Александра Сергомасова, Михаил Федоров, Сергей Сенченков, Андрей Булычев. "ТВ Центр".

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