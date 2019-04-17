Путин призвал не размахивать шашкой при реформе госуправления

Президент попросил воздержаться и от революций

Владимир Путин принял в Кремле выпускников второго потока программы развития управленческого кадрового резерва. Участниками встречи стали сотрудники органов государственной власти федерального и регионального уровней, топ-менеджеры государственных и частных компаний, главы ряда регионов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Среди них также были 24 финалиста конкурса управленцев "Лидеры России", в том числе уже занявшие ряд государственных должностей. Президент отметил, что в стране удалось выстроить целую систему подготовки молодых и подающих надежды, а также уже опытных и талантливых управленцев. Это, по его словам, позитивно сказывается на движении кадров, на формировании команд различного уровня, на качестве управленческой работы в стране.

Еще одним плюсом реализации программы Владимир Путин назвал возросшую конкуренцию для действующих начальников всех уровней - и региональных, и федеральных.