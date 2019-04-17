"Как-то надо с этим жить": Тимошенко признала победу Зеленского

Она призвала прекратить "политический передоз"

На Украине в центре внимания - предстоящие дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Сегодня соперникам удалось окончательно договориться о дате и времени. Дискуссия состоится 19 апреля в 19 часов на стадионе "Олимпийский". А вот определиться с форматом мероприятия, в частности, с размещением зрителей и сторонников на трибунах, кандидатам пока не удалось.

То, что Порошенко в итоге согласится на условия Зеленского, всем было понятно сразу. Потому как положение у действующего президента - не позавидуешь. Последние опросы показали, что он с разгромом проигрывает второй тур. Оттого украинский гарант и хватается даже за призрачный шанс. И тут, правда, пытаясь навязать свои условия.

"Вот стоит сцена. Они хотят установить другую сцену. Где в мире вы такое видели? Как вы представляете дебаты двух кандидатов на разных сценах? Они продолжают делить людей", - возмущается Владимир Зеленский.

Они, к слову, уже активно принялись добывать себе билеты на этот политический батл. Менее чем за полдня было зарезервировано 12 тысяч мест на стадионе "Олимпийский". От такого ажиотажа сайт, через который распространяются входные талоны на дебаты, ожидаемо "лег". В чём штаб Порошенко поспешил обвинить конкурентов.

"Это создаёт определенные подозрения, что таким образом в фан-зоне планируют сформировать группу агрессивных сторонников Зеленского, которые будут пытаться сорвать дискуссию и превратить дебаты в шапито", - заявил глава штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

В том, что обвинения в адрес Зеленского будут сыпаться и во время дебатов, мало кто из украинских экспертов сомневается. Дискуссия явно ожидается острой. А страсти начнут кипеть с первой минуты. Главное, чтобы не дошло до реального поединка, уже шутят в соцсетях. Для украинского ТВ, впрочем, это далеко не редкость. Накануне, например, депутату от президентского блока Алексею Гончаренко едва не влетело от Евгения Червоненко.

- Ты уже покойник!

- Ты покойник!

- Что это значит?!

- Предатель!

- Мразь!

- А ну, отойди!

- Гнида!

Кстати, за несколько минут до этого в той же студии о своих достижениях пламенно вещал и сам Порошенко. Он последние две недели вообще много выступает, пытаясь разжалобить избирателя. Обещает все исправить и навести порядок. Сегодня вот заявил, что "Укрооборонпром" ждёт масштабная проверка.

"Решение РНБО, которое я инициировал для того, чтобы провести аудит "Укрооборонпрома" и выяснить, что там делалось. Для того, чтобы проверить, что правда, а что нет. И с этими результатами нужно идти в правоохранительные органы. А статья, которую мы с вами все читали - это просто информация", - заявил Петр Порошенко.

Но этой информации верят. А вот Порошенко — нет. На воротах испанской виллы, которая якобы принадлежит украинскому президенту, националисты сегодня вывесили плакаты, обвиняющие его в коррупции. И это далеко не всё, чем запомнились эти пять лет Порошенко.

Тут и масштабное обнищание населения. И война. И русофобия, о чём в интервью Financial Times говорит Виктор Медведчук.

"За последние пять лет Порошенко сделал русофобию и антирусскую истерию государственной политикой. К тому же он не хочет мира. Если Зеленский действительно хочет мира и хочет восстановить экономический потенциал Украины, то наша партия поддержит его действия", - говорит глава политсовета украинской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук.

Хотя и без этой поддержки у Зеленского в плане рейтинга все прекрасно. Согласно последнему опросу, из, тех, кто точно придет на участки в это воскресенье, за него готовы проголосовать более 72%. В то время как за действующего гаранта чуть больше 25.

"Такой отрыв связан с тем колоссальным уровнем недоверия к действующему пока еще президенту. Потому что он обещал и за пять лет не выполнил ни одного практически своего обещания. Люди стали жить хуже, проблемы, которые стоят перед страной, не решены. И я не вижу шанса у него удержаться на своих позициях, быть переизбранным", - рассуждает лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко.

И дебаты тут вряд ли что-то изменят. А потому их проведение на самом деле не обязательно. Деньги, потраченные на организацию, Порошенко мог бы направить на что-то полезное для страны. Но вместо хлеба народу вновь предлагают зрелище, которое символично начнётся 19 апреля в 19 часов.

С тем, что Петр Порошенко проиграет, и президентом станет Владимир Зеленский, смирилась и Юлия Тимошенко. По ее мнению, это объективная реальность и с этим "надо как-то жить". Лидер "Батькивщины" призвала украинцев не ссориться и сохранить любовь в семьях.

Александр Панюшкин, Филипп Швырёв, "ТВ Центр".