Зеленский спешно учит матчасть перед дебатами

Супруга кандидата уверена, что он справится с "опытным оратором" Порошенко

Владимир Зеленский экстерном проходит "курс молодого бойца". О подготовке шоумена к дебатам с действующим президентом Украины рассказала супруга кандидата Елена.

По ее мнению, сыграть злую шутку с Зеленским может его неопытностью в политике. Порошенко она назвала очень опытным оратором, в споре с которым любой рискует впасть в ступор или не подобрать нужное слово. Тем не менее, уверена Елена, справится с этой задачей.

В последние месяцы шоумен "активно накапливает" знания и опыт. Ежедневно он консультируется с экспертами.

"Это сложный процесс, это даже не учеба, это работа. Он должен вникнуть фактически во все и это невозможно сделать за одну минуту. Он сейчас экстерном проходит курс молодого бойца, и мне кажется, успешно", - заявила Елена Зеленская в интервью изданию "Апостроф".

Она заметила, что в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский был таким, какой он есть, а не пытался "играть в политику". Все его публичные высказывания и интервью были неподготовленными.

"И все его публичные высказывания, все интервью, все видео - это всё было неподготовленным. Возможно, там и были какие-то недочеты, не так подобрал слово, не так почесался. Но дебаты - это публичное выступление, а он в этом хорош", - убеждена Зеленская.

Предстоящие дебаты она считает возможностью донести ту информацию, которую в ходе предвыборной гонки не удалось изложить. Кроме того, у Зеленского есть шанс убедить неопределившихся украинцев, рассказать им, кто он есть и что предлагает.

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Начало назначено на 19:00. Ожидается, что зрителями станут около 60 тысяч человек.

Второй выборов президентских выборов состоится 21 апреля. По данным опросов, за Зеленского готовы проголосовать 60-70% украинцев, в то время как за Петра Порошенко — только 25%.