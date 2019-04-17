Путин рассмешил девушек во время совместного фото

Президент ответил шуткой на просьбу выпускниц "школы губернаторов" о совместном фото

Президент России Владимир Путин принял в Кремле выпускников второго потока программы развития управленческого кадрового резерва. После встречи участники попросили главу государства о совместном снимке, передает ТВЦ.RU.

"А можно еще с девочками?" – попросила одна из девушек, подразумевая совместную фотографию российского лидера отдельно с женской частью. "Сам хочу", - пошутил Путин в ответ, рассмешив зал.

Ранее на встрече с выпускниками "школы губернаторов" глава государства заявил, что в России удалось выстроить надежную систему подготовки талантливых руководителей. В течение года участники программы изучали цифровую экономику и современные технологии. Среди преподавателей: министры и ведущие мировые эксперты.