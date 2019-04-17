Путин попросил молодых чиновников не "бронзоветь"

Президент встретился с выпускниками "школы губернаторов"

В России удалось выстроить надежную систему подготовки талантливых руководителей. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками программы развития кадрового резерва. Её неофициальное название "Школа губернаторов" говорит само за себя. Среди вчерашних студентов - уже показавшие себя в деле специалисты, в частности главы регионов, а также министры и их заместители.

Программа развития кадрового управленческого резерва стартовала в 2017 году. Сегодня в Кремле дипломы вручали выпускникам второго по счету курса, на него были зачислены 75 человек. Некоторые из них еще в процессе обучения возглавили регионы и стали заместителями министров в федеральном правительстве.

Несмотря на карьерный статус, они в последний раз собрались в качестве студентов. Мантии, конфедератки и дипломы подчеркивают торжество выпускного. В течение года участники программы изучали цифровую экономику, современные технологии. Среди преподавателей: министры и ведущие мировые эксперты.

"Нам демонстрировали такие методологии, как получать отклик жителей больших и малых населенных пунктов. И сегодня мы на территории Курской области используем эту методологию больших быстрых результатов, которая впервые была опробована в Малайзии", - рассказывает врио губернатора Курской области Роман Старовойт.

Итогом обучения стали региональные стажировки. От Ненецкого автономного округа до Алтая команды управленцев развивали туризм, повышали экспорт продукции, создавали благотворительные проекты. Владимир Путин подчеркнул, что в России удалось выстроить систему подготовки молодых, при этом опытных, управленцев.

"Я хочу вас поздравить с окончанием учебы, выразить надежду на то, что вы будете двигаться дальше по карьерной лестнице, удовлетворяя свои амбиции и показывая хороший пример другим. Ну а самое-то главное, работая на пользу страны, на пользу людям нашим. Требования к управленцам возрастают. Вы это сами чувствуете, видите. Очень приятно, что возрастает конкуренция для действующих начальников всех уровней: и региональных, и федеральных. Особенностью этого потока является то, что вместе с вами проходили обучение и финалисты конкурса "Лидеры России". Это очень хорошо! Это такая синергия получается", - сказал Владимир Путин.

После короткого выступления президента России слово взяли участники программы. Ксения Разуваева отметила: обучение – помимо прочего стирает "чиновничий налет".

"Как раз, мне кажется, этот вопрос сформирован в обществе, наша программа, в том числе, про это, потому что хотят видеть не просто чиновника в кабинетах, в костюмах. Хотят видеть реальных людей, искренних, настоящих, честных", - рассуждает Директор российского центра гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи Ксения Разуваева.

"Правильно! Вот эти барьеры, к сожалению, есть между властью различного уровня и людьми. Они, конечно, мешают работе. Любой руководитель должен чувствовать себя частью общества, в котором он живет и ради членов которого он работает. И тогда будет по-другому относиться к решению многих проблем. Это чрезвычайно важная вещь - не "бронзоветь", не чувствовать себя в отрыве от людей, ради которых ты работаешь", - заявил Путин.

Особое внимание в ходе общения было посвящено налаженным связям между управленцами. Это позволяет активнее обмениваться ценным опытом.

"В Москве тоже есть хорошие практики и мы открыты, готовы ими поделиться. Готовы выезжать в регионы и рассказывать о том хорошем, что у нас есть", - рассказал заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"Здесь уже было сказано, что вы чувствуете себя командой, но вот вы сейчас разъедетесь по регионам, по разным участкам работы. А вот сейчас говорили об обмене практиками. Чрезвычайно важная вещь - остаться в контакте друг с другом. И наиболее позитивными практиками обмениваться", - призвал Путин.

Директор центра перспективных управленческих решений высказала мысль о необходимости реформирования судебной, правоохранительной систем, а также госуправления. Это предложение Владимир Путин призвал реализовывать профессионально и "без лозунгов".

"Здесь ни в коем случае шашкой махать нельзя, а если делать какие-то операции, то искусно, с помощью скальпеля, а лучше медикаментозными средствами. Так, чтобы без революций, а эволюционным путем двигаться к тому состоянию общества и системы управления, которые нам нужно. А без изменений в этой сфере достичь поставленных задач будет очень трудно, практически невозможно", - полагает президент.

Уже летом будет набран третий поток участников программы развития кадрового резерва. Сегодняшние выпускники, вероятнее всего, будут для них наставниками.

Егор Киселёв, Андрей Пашутин, Станислав Козловский, "ТВ Центр".