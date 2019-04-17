США сделали Турции предложение по ракетным комплексам вместо угроз

Вашингтон решил сменить кнут на пряник

Никто не может обсуждать вопрос исключения Турции из НАТО из-за приобретения Анкарой российских зенитных комплексов С-400. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

В пресс-службе Эрдогана также подчеркнули, что "для Турции отношения с Россией не являются альтернативой диалогу с США и ЕС, равно как и отношения с Западом не являются альтернативой связям с Россией". В подтверждение этой позиции министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ждёт от Вашингтона выполнения контрактных обязательств по поставке истребителей пятого поколения F-35.

США предложили туркам свои ЗРК Patriot взамен российских С-400, сообщает "ТВ Центр". Но Турция продолжает настаивать на своём - "будем покупать то, что считаем нужным". Первая партия систем С-400 должна поступить в Турцию в июле. Вашингтон уже грозит Анкаре санкциями.