В Португалии перевернулся автобус с туристами, 28 человек погибли

Водитель автобуса не справился с управлением на горной трассе

Жертвами крупного ДТП на острове Мадейра в Португалии стали 28 человек. Авария произошла в районе Санта-Круш. Туристический автобус, который перевозил около 50 человек, перевернулся на горной трассе.

Предварительно, водитель не справился с управлением на повороте и врезался в здание у дороги. Местные власти не исключают увеличения числа погибших.

Среди погибших, по данным местных СМИ, 11 мужчин и 17 женщин, все они - туристы из Германии. Водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы.

В настоящий момент российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, передает РИА Новости.