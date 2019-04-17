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В Португалии перевернулся автобус с туристами, 28 человек погибли

22:53
  • среда
  • 17 апреля 2019

Водитель автобуса не справился с управлением на горной трассе

Жертвами крупного ДТП на острове Мадейра в Португалии стали 28 человек. Авария произошла в районе Санта-Круш. Туристический автобус, который перевозил около 50 человек, перевернулся на горной трассе.

Предварительно, водитель не справился с управлением на повороте и врезался в здание у дороги. Местные власти не исключают увеличения числа погибших.

Среди погибших, по данным местных СМИ, 11 мужчин и 17 женщин, все они - туристы из Германии. Водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы.

В настоящий момент российское посольство проверяет, были ли соотечественники среди пассажиров автобуса, передает РИА Новости.

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