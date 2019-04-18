На какие цели будут направлены С-400 в Турции

Ситуацию с поставками С-400 Турции обсудили в программе "События. 25-й час"

Почему Анкаре нужны именно российские зенитные комплексы? На какие цели будут направлены эти ракеты? И не собираются ли турки предоставить сведения о характеристиках нашего вооружения Вашингтону?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил военный эксперт журнала "Арсенал отечества" Алексей Леонков.

"С-400 – это оборонительный комплекс и, понятное дело, что Турция делает ставку именно на него, помня о том неудавшемся государственном перевороте", - отметил он.

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