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Учения военных кораблей России и Таиланда попали на видео

09:44
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Учения прошли после завершения первого за 15 лет неофициального визита судов ВМС Таиланда во Владивосток

Минобороны опубликовало кадры совместной тренировки в Японском море кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Таиланда. Наш ракетный катер "Р-14" сопроводил два фрегата Королевства до кромки территориальных вод России, сообщает "ТВ Центр".

Корабли двух стран провели совместное тактическое маневрирование, отработали организацию связи и подачи сигналов. А позже в море состоялась церемония прощания  боевых кораблей.

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Учения военных кораблей России и Таиланда
Учения военных кораблей России и Таиланда
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