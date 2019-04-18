Учения военных кораблей России и Таиланда попали на видео

Учения прошли после завершения первого за 15 лет неофициального визита судов ВМС Таиланда во Владивосток

Минобороны опубликовало кадры совместной тренировки в Японском море кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Таиланда. Наш ракетный катер "Р-14" сопроводил два фрегата Королевства до кромки территориальных вод России, сообщает "ТВ Центр".

Корабли двух стран провели совместное тактическое маневрирование, отработали организацию связи и подачи сигналов. А позже в море состоялась церемония прощания боевых кораблей.