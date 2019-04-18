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Американский космический корабль Cygnus повез мышей на МКС

09:51
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Частный космический корабль успешно выведен на орбиту

Американский грузовой корабль Cygnus ("Сигнус") отправился к МКС. Ракета-носитель "Антарес", стартовавшая этой ночью с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния,   уже вывела грузовик на орбиту.

Он доставит на станцию около трех с половиной тонн грузов. Кроме предметов первой необходимости и продовольствия для экипажа, а также оборудования, на МКС, отправились лабораторные мыши для научных опытов.

Стыковка "Сигнуса" со станцией намечена на пятницу, передает "Газета.Ru". Грузовик пробудет  на орбите до середины июля. Потом он покинет МКС, чтобы провести запуск мини-спутников и ряд экспериментов,  и только в декабре почти полностью сгорит в верхних слоях атмосферы.

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Американский космический корабль Cygnus
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