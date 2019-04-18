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Посмотрите на свою тарелку! Назван вызывающий рак продукт

08:27
  • четверг
  • 18 апреля 2019

​Один кусочек бекона увеличивает риск появления онкологического заболевания

Исследователи Оксфордского университета выяснили, что ежедневное употребление красного и переработанного мяса может повысить вероятность заболевания раком кишечника. Речь, в частности, идет о говядине, свинине и баранине.

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Ученые проводили исследование в течение шести лет. Они собирали данные 500 тысяч пациентов. В результате были зафиксированы 2 609 случаев рака кишечника среди тех, кому на момент начала работы было от 40 до 69 лет, говорится в журнале International Journal of Epidemiology.

Оказалось, что риск развития онкологического заболевания у тех, кто употреблял в пищу примерно 76 граммов красного и переработанного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм (ломтик ветчины) и менее, передает РИА Новости.

Кроме того, у тех, кто ел около 54 граммов красного мяса в день, риск был на 15% выше по сравнению с теми, кто употреблял около восьми граммов. Для тех же, кто ел 29 граммов переработанного мяса в день, риск был на 19% выше, чем у тех, кто принимал в пищу около пяти граммов в день.

Ранее российский врач-онколог, химиотерапевт Павел Копосов в разговоре с ТВЦ.RU рекомендовал в целях профилактики онкологических заболеваний не злоупотреблять красным мясом и беречься от солнца. По его словам, красное мясо есть нужно, но это не должно происходить несколько раз в день. Также его следует употреблять в вареном или тушеном виде. Он упомянул и о вреде пива, а также крепкого алкоголя.

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