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Душещипательное обращение Пугачевой: Перестаньте меня осуждать и оплакивать

08:49
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Примадонна два часа провела на сцене, хоть в ее возрасте это было уже нелегко

В Кремле 17 апреля прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Примадонна отметила 70-летие. Звезда два часа провела на сцене, хоть в ее возрасте и с ее здоровьем это было уже нелегко.
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"Если вы спросите, зачем я сегодня вышла на сцену, то отвечу, что моя мотивация бегает где-то за кулисами, а стимул – это вы, ваша любовь", – обратилась Алла Борисовна перед началом концерта к переполненному кремлевскому залу.

После чего исполнила "Монолог". Но не знаменитый 1987 года, на стихи Марины Цветаевой, а новый. "Перестаньте меня вычислять, осуждать и оплакивать. Я сама, добровольно, распахнутой настежь стою", - заявила артистка со сцены. 

Обращение через песню к публике получилось настолько душещипательным, что по залу разнесся шепот: "Эти слова могли бы стать эпиграфом к ее жизни в мире музыки – настолько они точны".

Отметим, что к юбилею Алла Борисовна подготовила много новых композиций. В концертную программу попали песни о том, что волнует ее сегодня. Получилось настоящее послесловие. Представленная в Кремле программа так и называлась – "P.S".

Не обошлось и без веселых, смелых поступков, в духе Пугачевой. К примеру, когда Примадонна исполняла песню "королева Instagram", на сцену с фирменным шпагатом вышла Анастасия Волочкова.

В конце, подводя итоги, Пугачева отметила, что это не прощание. "Мы теперь с вами долго не встретимся, где-нибудь, думаю, в 80. Тогда я снова дам концерт. На афише будет написано: "Алла Пугачева. Романсы", – цитирует "Дни.Ру" главную звезду российской эстрады.

После этого на сцену вышла семья Пугачевой – муж, дети, внуки. "Живем дальше!" – крикнула Примадонна, когда занавес уже опускался.

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