В России придумали новый налог

Он поможет подстегнуть предприятия для модернизации очистных сооружений

Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов сказал, что в России может появиться новый экологический налог. По его словам, основным загрязнителем сточных вод являются предприятия. Поэтому, подстегнуть к ускорению модернизации очистных сооружений на них поможет новый платеж.

В настоящий момент финансовый блок правительства обсуждает идею заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог. "Такой налог может быть дополнительным стимулом для "грязных" промышленных и коммунальных предприятий использовать современные технологии очистки", - подчеркнул Кириллов.

Сейчас государство помогает предприятиям, которые модернизируют очистные сооружения, сообщает "Российская газета". Также оно субсидирует процентную ставку по кредитам, которые берутся на эти цели. По словам Кириллова, эти субсидии уже получили 40 организаций на сумму 5,3 миллиарда рублей. Общая же стоимость реализуемых проектов составила 146, 2 миллиарда.

В феврале стало известно, что более 80% региональных операторов по обращению с отходами приступили к работе. Реформа всей отрасли переработки отходов стартовала в январе. Территорию страны поделили на кластеры, ответственность за каждый передали крупным региональным игрокам этого рынка.