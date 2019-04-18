ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Звезда "Облачного атласа" умерла в 16 лет

09:00
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Причины смерти не сообщаются

На 17-м году жизни умерла известная британская актриса Майя-Лесия Нэйлор. Ее не стало 7 апреля, однако известно об этом стало только в четверг. О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

В BBC заявили, что Нэйлор была "чрезвычайно талантливой актрисой и певицей". Компания выражает глубокие соболезнования родным погибшей.

Больше всего зрителям Майя-Лесия Нэйлор запомнилась по ролям в фильмах "Облачный атлас", "Красный код", а также сериале "Красиво жить не запретишь", пишет The Sun.

Ранее стало известно, что актер и комик Стивен Леви, также известный как Стив Бин, умер в возрасте 58 лет в США.

Главное сегодня
Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор
Британская актриса Майя-Лесия Нэйлор
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.