Звезда "Облачного атласа" умерла в 16 лет

Причины смерти не сообщаются

На 17-м году жизни умерла известная британская актриса Майя-Лесия Нэйлор. Ее не стало 7 апреля, однако известно об этом стало только в четверг. О причинах смерти актрисы пока ничего не известно.

В BBC заявили, что Нэйлор была "чрезвычайно талантливой актрисой и певицей". Компания выражает глубокие соболезнования родным погибшей.

Больше всего зрителям Майя-Лесия Нэйлор запомнилась по ролям в фильмах "Облачный атлас", "Красный код", а также сериале "Красиво жить не запретишь", пишет The Sun.

Ранее стало известно, что актер и комик Стивен Леви, также известный как Стив Бин, умер в возрасте 58 лет в США.