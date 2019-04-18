Складные смартфоны от Samsung сломались в первый же день

Компания пообещала разобраться в ситуации

В компании Samsung Electronics изучают сообщения о повреждениях дисплея, которые возникли во время использования складных смартфонов новой линейки Galaxy Fold. О проблемах с аппаратом заявили журналисты, которые получили инновационные смартфоны для тестирования.

В частности, редактор CNBC Стив Ковач выложил видео, на котором показал, что левая половина раскладного экрана экрана Samsung Galaxy Fold мерцает. По его словам, это начало происходить после первого же использования.

Кроме того, обозреватель Bloomberg Марк Гурман в своем Twitter рассказал, что с матрицы сначала пропала часть изображения, а после этого экран "умер полностью". Кроме того, Дитер Бонн из The Verge поведал о появлении выпуклостей на поверхности экрана рядом с местом сгиба, сообщает "Российская газета".

Между тем, видеоблогер Маркес Браунли отметил, что причина поломки новых смартфонов может быть в пленке, которая закрывала поверхность экрана. По его словам, пленку могли принять за защитную. Однако на самом деле это не так. "Не снимайте ее", - подчеркнул Браунли.

После такой реакции на новую продукцию, в Samsung пообещали внимательно изучить эти смартфоны, чтобы "точно определить причину проблемы". Там также отметили, что удаление защитной пленки могло стать причиной повреждений экрана. Теперь компания намерена довести это до сведения потребителей, сообщает ТАСС.

Galaxy Fold стал первым складным смартфоном Samsung Electronics. У него есть два экрана - 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. В сложенном состоянии это устройство может быть использовано как телефон, а в разложенном оно уже заменяет планшет.

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