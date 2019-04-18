ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мать полностью поседела после смерти Началовой

09:30
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Трагедия подкосила родителей певицы

Смерть Юлии Началовой подкосила родителей певицы. Мама артистки Таисия в последний месяц находится не в лучшем состоянии.

Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги
Свечи, мягкие игрушки и цветы. Как семья готовится к 40 дням со смерти Началовой
Вещи умершей Началовой запретили трогать

Как рассказала пиар-агент Юлии Анна Исаева, женщина, потеряв дочь, полностью поседела. "Сегодня сделали ей хоть немного приятного. Юлин мастер Олеся поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души", - написала менеджер в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.). 

К посту Исаева прикрепила фото мамы Началовой. На снимке женщина выглядит довольно хорошо, новая прическа ей очень идет. Только выражение ее лица, как отметили пользователи Сети, заставляет сердце ныть.

"Единственное, чего уже никогда не поправишь - грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз!" - заявила Анна.

 

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. У певицы осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище.

Новости по теме
Юлия Началова
Юлия Началова
Таисия Началова
Таисия Началова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.