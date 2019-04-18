Мать полностью поседела после смерти Началовой

Трагедия подкосила родителей певицы

Смерть Юлии Началовой подкосила родителей певицы. Мама артистки Таисия в последний месяц находится не в лучшем состоянии.

Как рассказала пиар-агент Юлии Анна Исаева, женщина, потеряв дочь, полностью поседела. "Сегодня сделали ей хоть немного приятного. Юлин мастер Олеся поправила Тае абсолютно седые волосы, чуть причесала ее по нашей просьбе, сделала от души", - написала менеджер в Instagram (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены. - Прим.Ред.).

К посту Исаева прикрепила фото мамы Началовой. На снимке женщина выглядит довольно хорошо, новая прическа ей очень идет. Только выражение ее лица, как отметили пользователи Сети, заставляет сердце ныть.

"Единственное, чего уже никогда не поправишь - грустных, безумно печальных, страдающих, опустошенных, маминых глаз!" - заявила Анна.

Юлия Началова умерла в больнице 16 марта от заражения крови. Ей было 38 лет. У певицы осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой. Похоронили Началову 21 марта на Троекуровском кладбище.