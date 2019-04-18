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Россиян предупредили о сбоях платежей по пластиковым картам

10:12
  • четверг
  • 18 апреля 2019

В России предупредили об угрозе сбоев платежей по картам Visa и Mastercard из-за санкций

Из-за международных санкций россияне могут получить сбои по операциям с использованием пластиковых платежных карт Visa и Mastercard. Такие риски допускают в Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК).

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"Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли, — заявил источник газете "Известия".

Тем временем в Центробанке подготовили предложения по изменению законодательства, "направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках".

Накануне стало известно, что кредитным организациям усложнят процедуру блокирования счетов клиентов. Сейчас банкам для заморозки достаточно одних подозрений, что гражданин причастен к "теневой" деятельности.

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