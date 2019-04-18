Россиян предупредили о сбоях платежей по пластиковым картам

В России предупредили об угрозе сбоев платежей по картам Visa и Mastercard из-за санкций

Из-за международных санкций россияне могут получить сбои по операциям с использованием пластиковых платежных карт Visa и Mastercard. Такие риски допускают в Центробанке и Национальной системе платежных карт (НСПК).

"Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс, который произошел с Еврофинанс Моснарбанком, накроет уже почти пол-отрасли, — заявил источник газете "Известия".

Тем временем в Центробанке подготовили предложения по изменению законодательства, "направленные на усиление контроля по обеспечению внутреннего процессинга в банках".

Накануне стало известно, что кредитным организациям усложнят процедуру блокирования счетов клиентов. Сейчас банкам для заморозки достаточно одних подозрений, что гражданин причастен к "теневой" деятельности.