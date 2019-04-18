Не смог удержать даже букет: Тяжелобольного Моисеева под руки привели к Пугачевой

После инсульта артист редко появляется на светских мероприятиях

Алла Пугачева отметила 70-летие сольным концертом в Кремле. В зале собрались не только поклонники, но и близкие люди Примадонны. Пришел на юбилей и Борис Моисеев, которого с артисткой связывают годы дружбы.

После инсульта Моисеев редко появляется на светских мероприятиях. Артисту трудно передвигаться без посторонней помощи.

"Тяжелобольного артиста, который давно не появлялся на публике, поддерживал под руку его директор Сергей Горох. 65-летний Борис не смог удержать даже букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок для Аллы Пугачевой", - пишет сайт kp.ru.

Журналисты отметили, что не прийти Борис просто не мог. Когда он заболел, помочь поспешили лишь два человека - Алла Пугачева и Нелли Кобзон. Проигнорировать праздник давней подруги он просто не мог.

Напомним, что, перенеся в 2010 году инсульт, после которого перестали действовать верхняя губа и левая рука, Борис Моисеев не смог восстановиться. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, но, видимо, теперь это все в прошлом.