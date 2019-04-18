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Не смог удержать даже букет: Тяжелобольного Моисеева под руки привели к Пугачевой

10:27
  • четверг
  • 18 апреля 2019

После инсульта артист редко появляется на светских мероприятиях

Алла Пугачева отметила 70-летие сольным концертом в Кремле. В зале собрались не только поклонники, но и близкие люди Примадонны. Пришел на юбилей и Борис Моисеев, которого с артисткой связывают годы дружбы.
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После инсульта Моисеев редко появляется на светских мероприятиях. Артисту трудно передвигаться без посторонней помощи.

"Тяжелобольного артиста, который давно не появлялся на публике, поддерживал под руку его директор Сергей Горох. 65-летний Борис не смог удержать даже букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок для Аллы Пугачевой", - пишет сайт kp.ru.

Журналисты отметили, что не прийти Борис просто не мог. Когда он заболел, помочь поспешили лишь два человека - Алла Пугачева и Нелли Кобзон. Проигнорировать праздник давней подруги он просто не мог.

Напомним, что, перенеся в 2010 году инсульт, после которого перестали действовать верхняя губа и левая рука, Борис Моисеев не смог восстановиться. Он мечтал вернуться на сцену, открыть хореографическую школу, но, видимо, теперь это все в прошлом.

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