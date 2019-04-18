Новые подробности о состоянии писателя Быкова

С ним в больнице находится супруга

Состояние писателя Дмитрия Быкова, который был экстренно госпитализирован в Уфе 16 апреля, остается тяжелым. Об этом, как передает ТАСС, рассказал источник в медицинских кругах Башкирии.

То же самое сказала и супруга публициста Ирина Лукьянова. По ее словам, ни о каком прогрессе пока говорить не приходится. Сама Лукьянова сейчас находится в больнице, рядом с мужем, передает сайт телеканала "360".

16 апреля Дмитрия Быкова госпитализировали в одну из больниц Уфы. В столицу Башкирии он прилетел, чтобы выступить с лекцией. Писателю стало плохо в самолете. Поначалу бортпроводники не поняли, что происходит с известным пассажиром. Они решили, что Быков пьян.

Поначалу сообщалось, 51-летнего публициста госпитализировали с подозрением на инсульт. Но эта информация не подтвердилась. В числе возможных причин также называли гипергликемический криз - острое состояние при сахарном диабете.

Сейчас Быков находится в медикаментозной коме. Показаний для перевода в Москву нет.