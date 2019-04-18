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Какой кефир безвреден для человека

10:19
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Эксперты составили рейтинг из 11 новых марок кефира

Сотрудники Роскачества проверили 11 новых региональных марок кефира и составили рейтинг лучших и худших из них. 

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Специалисты проверили кефир по 35 параметрам качества и безопасности. В частности, они попытались найти в продукции тяжелые металлы, бактерии группы кишечной палочки, пестициды и прочие вредные для человека вещества.  

В итоге самую высокую оценку в пять баллов получили торговые марки "Ярмолпрод", "Молочная благодать" и "Свитлогорье". 

Твердую "четверку" получили "Бежин луг" и "Веселый молочник" (4,89 балла), а также "Дмитрогорский продукт" (4,82 балла). В число хорошистов попали "Амка", "Белое облако", "Волжские просторы", "Из Вологоды", которые набрали по 4 балла.

На последнем месте рейтинга оказалась торговая марка "Пискаревский" с итоговым баллом 2,5. 

Специалисты Роскачества, несмотря на все их старания, не смогли обнаружить в кефире опасных количеств радионуклидов и хлорорганических пестицидов. Содержание тяжелых металлов в исследованной продукции и ее микробиологические показатели тоже не обеспокоили экспертов. 

"Некоторые производители выпускают продукт с хорошим количеством дрожжей, но не гарантируют, что это количество сохранится к концу срока годности. И если потребитель купит такой кефир в конце его срока годности, его закваска будет уже не кефирной. Это неопасно", - рассказала ТАСС завлабораторией технохимического контроля ВНИМИ Елена Юрова. 

Ранее сотрудники Роскачества посоветовали россиянам покупать кефир, состоящий из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок годности натурального кефира не может превышать 14 дней. Если на упаковке стоит более длительный срок годности, это говорит о том, что в кефир добавили искусственные эмульгаторы и растительные жиры. 

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