Видео трагедии с туристическим автобусом в Португалии

Детали аварии сейчас выясняет следствие

В Португалии объявлен трехдневный траур по жертвам аварии, в результате которой погибли 29 человек. Накануне вечером туристический автобус вылетел с узкой дороги, перевернулся и рухнул с обрыва на жилой дом. Уже установлены личности погибших - все они граждане Германии.

Груда искореженного металла – все, что осталось от туристического автобуса. Спасательные работы на месте страшной аварии вели всю ночь. Понять, что конкретно стало причиной катастрофы - пока сложно. На острове довольно узкие дороги и крупным транспортным средствам приходится ехать предельно осторожно. По некоторым данным, у автобуса могли отказать тормоза. И водитель не справился с управлением, после чего машина съехала с трассы и несколько раз перевернулась. Дальнейшее падение с обрыва остановил жилой дом, расположенный в нескольких метрах от обочины. По последним данным, погибли 29 человек. Пострадавших в этой автокатастрофе - 27. Их экстренно доставили в местную больницу, передает "ТВ Центр".

"Трое пострадавших сейчас находятся в операционной. Двое уже выписаны из больницы, а 23 находятся в отделении неотложной помощи. На данный момент нет необходимости вывозить пострадавших из региона", - сообщил заместитель директора клиники Фуншала Педро Фрейтас.

Среди пострадавших два португальца: это водитель автобуса и гид. Все пассажиры - туристы из Германии. По некоторым данным, группа отправлялась на ночную экскурсию в Фуншал - это главный город региона. Сам остров Мадейра - одно из любимых курортных направлений для европейцев. Власти Португалии выразили соболезнования в связи с трагедией.

Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, который изначально собирался прибыть на остров, чтобы лично следить за ситуацией, планы отменил. Вместо этого предложил свой самолет для транспортировки тяжелобольных на материк. Прокуратура острова начала собственное расследование. На Мадейре объявлен трехдневный траур.

Александра Сергомасова, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".