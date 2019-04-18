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Ялтинский экономический форум начал свою работу

11:44
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Ялтинский форум предоставляет инвесторам возможность оценить потенциал Крыма

В четверг в Крыму открывается Ялтинский международный экономический форум. Этот год для дискуссионной площадки - юбилейный. В пятый раз на полуострове встречаются представители политических и деловых кругов из сотни стран мира. Чтобы обсудить самые важные экономические и политические вопросы.

Официально юбилейный пятый Ялтинский международный экономический форум торжественно откроется только в середине дня. Но большинство участников уже здесь. В 9 утра вместо завтрака форум встретил гостей фестивалем национальной кухни, передает "ТВ Центр".

Форум проходит в пятизвездочном отеле на берегу Чёрного моря и в Воронцовском дворце. Среди иностранных гостей – бизнесмены и политики, в том числе члены Европарламента, мэры городов, представители органов власти разных уровней, общественных организаций, экспертного и научного сообщества. Среди важных тем - влияние санкций на мировую экономику. А одна из первых сессий посвящена социальным и политическим процессам в Европе.

Статусом почётных гостей наделены сразу две международные делегации – Франции и Сирии. Деловые связи между Арабской республикой и Россией - одна из главных тем для обсуждения.

Максимально широко представлен африканский континент. Делегации 30 стран обсудят развитие экономических отношений с Россией.  На форуме планируют подписать контракты в 30 отраслях экономики: это международные проекты в сельском хозяйстве и туризме, строительстве и торговле, научно-технической и культурной сферах. Речь идёт о рекордной сумме в 162 миллиарда рублей.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", республика Крым.

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Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
Ялтинский экономический форум
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