Зеленский заявил о желании распустить Раду

Украину раздирает предвыборная лихорадка, в которую оказались втянуты уже и США

Очередной русофобский выпад со стороны Киева. ФСБ и Главное управление нашего Генштаба там предложили признать террористической организацией. С таким заявлением в четверг выступил секретарь СНБО Александр Турчинов, мотивировав это тем, что якобы Москва участвует в организации атак на территории Украины.

Как ни пытается Порошенко в последние дни до выборов завоевать симпатии сограждан, результата нет. Его, по последним данным соцпоросов, поддерживает чуть больше 25 процентов избирателей. Зеленского - почти в три раза больше. Хотя действующий президент только во втором туре уже потратил на агитацию 4 миллиона долларов. Но что ни шаг, то промах. Порошенко жестко критикуют за беготню по телеканалам, за песни на стадионе, моноспектакли в студиях, за то, что последние три недели, по сути, перестал руководить Украиной. И вот уже негодуют даже те, кто пытался сохранить нейтралитет по отношению к обоим участникам финального этапа гонки, передает "ТВ Центр".

Война компроматов - в самом разгаре. Намеренно или нет, но в четверг на сайте Минюста США появилась информация о том, что Зеленский пользуется услугами американских политтехнологов. Якобы для того, чтобы улучшить свой имидж и подготовить встречи с вашингтонскими элитами. Гонорар за консультации - 60 тысяч долларов. Кажется, и сумма невелика. И противозаконного в этом ничего. Но кто из простых граждан будет вникать в суть, когда информационный слив красочно оформлен заголовком: "Зеленский сотрудничает с американскими лоббистами". В штабе кандидата все опровергают.

Слуга народа, похоже, в своей победе не сомневается. И во время интервью на одном из местных телеканалов уже критикует медицинскую реформу, обещает полную свободу прессе и телевидению, грозит распустить Раду и не исключает уголовного преследования Порошенко.

В канун выборов киевские суды завалены исками. Суть претензий в том, что Центризбирком закрыл глаза на нарушения предвыборной агитации со стороны президента и скупку голосов. Но служители Фемиды не нашли в этих фактах ничего криминального. Как не стали запрещать СБУ контролировать перевозку бюллетеней. Хотя многие уверены: Порошенко таким образом получает полный контроль над документами. Ему бы хотелось еще и над организацией дебатов, которые уже завтра пройдут на стадионе Олимпийский. Но тут у каждой команды, похоже, свой сценарий. У обоих кандидатов будут отдельная сцена, трибуна, фан-зона и персональная телетрансляция. Проблема в том, что говорить им придётся одновременно. В МВД, понимая какой может возникнуть хаос, хватаются за голову.

Политологи тем временем пытаются спрогнозировать, что будет, если Зеленский победит, а Порошенко проиграет. Молодому кандидату мало стать президентом. Для проведения любых реформ в стране, которые задумает Зеленский, ему необходима поддержка парламента. А большинство в Раде - это легион его главного противника — Блок Петра Порошенко. Так что продолжение схватки неизбежно.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".