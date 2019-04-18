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Послание для США: КНДР испытала новые тактические ракеты

11:48
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Центральное телеграфное агентство КНДР рапортовало об успешном испытании нового оружия

Северная Корея провела испытания тактического управляемого оружия нового типа. Об этом сообщают государственные СМИ КНДР. О каком конкретно средстве поражения идёт речь, не уточняется.

Известно только, что Ким Чен Ын лично руководил тестовой стрельбой, передает "ТВ Центр". Он назвал это знаковым событием. И подчеркнул: новая разработка серьёзно повысит боевую мощь северокорейской армии.

Это первые испытания, которые Пхеньян провёл после провального саммита во Вьетнаме. Хотя Дональд Трамп и заверял о прекрасной встрече с Ким Чен Ыном, ни к каким договорённостям лидеры тогда так и не пришли. Так что нынешние пуски, считают эксперты, попытка напомнить Вашингтону о возможных последствиях, если конструктивный диалог всё же не состоится.

Более того, утром стало известно: КНДР требует заменить госсекретаря Помпео на переговорах о разоружении Корейского полуострова.

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