Пугачева вывела на сцену Кремля своих пятилетних детей (видео)

Примадонна дала свой последний концерт ради Лизы и Гарри

Во время своего юбилейного концерта, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, певица Алла Пугачева вывела на сцену всю свою семью. Она хотела, чтобы дети запомнили ее в свете софитов.

На концерт Примадонны пришли такие известные люди, как спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя правительства Ольга Голодец, дизайнер Валентин Юдашкин, певец Филипп Киркоров, балерина Анастасия Волочкова и многие-многие другие.

Когда Алла Пугачева, недавно отметившая свое 70-летие, вышла на сцену, зал встал и начал скандировать: "Мы вас любим!" Народная артистка СССР исполнила свои новые композиции и несколько старых хитов.

В конце выступления Пугачева вывела на сцену всю свою семью: дочь Кристину Орбакайте, внуков Никиту, Дени и Клавдию, супруга Максима Галкина и двойняшек Лизу и Гарри.

По словам звезды вечера, она хотела, чтобы ее маленькие дети увидели маму на сцене. "Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне", - цитирует Пугачеву StarHit. Стоя на сцене вместе со своими родными, она исполнила песню "Женщина, которая поет".