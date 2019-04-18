"Закройте рот": украинцы стыдятся Порошенко (видео)

Украинского лидера уличили в стремлении разрушить страну

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз подвергся жесткой критике в своей стране. Свое мнение о его действиях высказала депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель, передает ТВЦ.RU.

"Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он на всю жизнь останется человеком, который крушит все на своем пути", - отметила она в эфире телеканала NewsOne.

По ее мнению, украинский лидер уже разрушил в своей стране "все что возможно". Теперь она не верит ни единому его слову.

Кроме того, она прокомментировала нападки действующего президента на его оппонента по второму туру выборов Владимира Зеленского. "Президенту нужно просто закрыть рот, перед тем как кого-то пристыдить", — отметила Кужель. Она напомнила, что Порошенко не явился на дебаты перед первым туром выборов, как и на аналогичное мероприятие в 2014 году, когда с ним готова была подискутировать экс-премьер страны, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

В комментариях к видеозаписи передачи в YouTube многие пользователи с Украины также признались, что не в восторге от политики нынешнего президента. В частности, там отметили, что 70% жителей страны поддерживают Зеленского не потому, что выступают за "антимайдан", а потому, что при новой власти на Украине не будет коррупции и войны.

Ранее Порошенко заявил, что уважает Зеленского как творческую личность. Однако его избрание президентом опасно для Украины, добавил он. Также Порошенко выразил сожаление, что на встрече с экспертами не было его оппонента, хотя Зеленского и приглашали.

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. Владимир Зеленский и Петр Порошенко набрали больше всего голосов. 21 апреля они примут участие во втором туре голосования. По последним данным, Зеленского поддерживают более 72% украинцев. За Порошенко же готовы проголосовать только 25,4%.

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