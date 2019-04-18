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Корабли НАТО вошли в Балтийское море

12:02
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Силы Балтфлота вышли на дежурство

Четыре корабля военно-морского флота НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. Как рассказали в российском Национальном центре управления обороной, в группу входят эсминец США Gravely, фрегаты Польши K.Pulaski, ВМС Турции Gokova и ВМС Испании Juan De Burbon.

В связи с этим силы и средства Балтийского флота организовали дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов "Бастион" и "Бал", а также самолетов морской авиации. Это необходимо для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации, передает ТАСС.

До этого силы Балтфлота уже не раз приступали к подобным действием в связи с появлением кораблей Североатлантического альянса на Балтике.

Ранее в апреле российские корабли приняли решение взять на сопровождение вошедший в Черное море американский эсминец Ross. Он оснащен крылатыми ракетами и системой противоракетной обороны. 

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