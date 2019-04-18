Полуголая Медведева в латексе шокировала поклонников

Спортсменка вышла на лед вся в розовом и с голым пупком

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, шокировала интернет-пользователей своим откровенным нарядом.

18 апреля двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выложила в Instagram свою фотографию в нежно-розовой шубке и ярко-розовом латексном костюмчике, оголяющем ее ноги и живот. "Что-то розовое", - подписала снимок 19-летняя спортсменка.

Многие интернет-пользователи восхитились красотой и дерзостью россиянки, однако не обошлось и без критики. Консервативно настроенные граждане обвинили девушку в отсутствии вкуса и излишней развязности. "Я хочу видеть в твоем лице чемпиона, а не порноактрису", "Но это пошло", "Какой ужас", "Дешевая пошлятина", "Я от наряда в шоке, боюсь представить, какой будет номер", - посыпались комментарии на голову Евгении Медведевой.

Ранее стало известно, что новую короткую программу фигуристка будет катать под музыку британской рок-группы Muse. Также выяснилось, что спортсменка не будет выполнять пируэт бильман, при котором фигурист вращается на одной ноге, поднимая вторую ногу за спину и удерживая ее над головой. По всей видимости, это связано с тем, что Медведева не до конца избавилась от проблем со спиной, которые начались у нее во время олимпийского сезона.