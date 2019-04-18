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Полуголая Медведева в латексе шокировала поклонников

11:53
  • четверг
  • 18 апреля 2019

Спортсменка вышла на лед вся в розовом и с голым пупком

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая тренируется в Торонто под руководством канадского специалиста Брайана Орсера, шокировала интернет-пользователей своим откровенным нарядом. 

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18 апреля двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выложила в Instagram свою фотографию в нежно-розовой шубке и ярко-розовом латексном костюмчике, оголяющем ее ноги и живот. "Что-то розовое", - подписала снимок 19-летняя спортсменка.  

Многие интернет-пользователи восхитились красотой и дерзостью россиянки, однако не обошлось и без критики. Консервативно настроенные граждане обвинили девушку в отсутствии вкуса и излишней развязности. "Я хочу видеть в твоем лице чемпиона, а не порноактрису", "Но это пошло", "Какой ужас", "Дешевая пошлятина", "Я от наряда в шоке, боюсь представить, какой будет номер", - посыпались комментарии на голову Евгении Медведевой. 

Ранее стало известно, что новую короткую программу фигуристка будет катать под музыку британской рок-группы Muse. Также выяснилось, что спортсменка не будет выполнять пируэт бильман, при котором фигурист вращается на одной ноге, поднимая вторую ногу за спину и удерживая ее над головой. По всей видимости, это связано с тем, что Медведева не до конца избавилась от проблем со спиной, которые начались у нее во время олимпийского сезона. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somethin’ pink����

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)

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